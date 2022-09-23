Giresun’da aile katliamı: 3 ölü

Giresun'unEspiye ilçesinde bir yıl önce evlendiği Dilek Çamur (29) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Nuri Çamur (42), eşinin kaldığı eve gitti. Burada eşiyle tartışma yaşayan Nuri Çamur, belinden çıkardığı silahla eşine, eşinin yengesi Damla Çubukçu'ya (25) ve yengesinin kız kardeşi Ayşe Kılınç'a (30) ateş etti.3 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca Çamur, daha sonra olay yerinde aynı silahla kafasına ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nuri Çamur hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.