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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Giresun’da aile katliamı: 3 ölü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giresun’da aile katliamı: 3 ölü
Giresun'un Espiye ilçesinde bir yıl önce evlendiği Dilek Çamur (29) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Nuri Çamur (42), eşinin kaldığı eve gitti. Burada eşiyle tartışma yaşayan Nuri Çamur, belinden çıkardığı silahla eşine, eşinin yengesi Damla Çubukçu'ya (25) ve yengesinin kız kardeşi Ayşe Kılınç'a (30) ateş etti.



3 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca Çamur, daha sonra olay yerinde aynı silahla kafasına ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nuri Çamur hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Giresun’da aile katliamı: 3 ölü
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