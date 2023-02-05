Giresun’da eğitime kar engeli: 16 ilçede okullara bir gün ara verildi
Giresun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojik verilere göre il genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla Pazartesi günü Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca; Merkez İlçe, Bulancak (Yalıköy Şh. Pilot Tğm. Barış Çakır İlkokulu/Ortaokulu hariç), Espiye, Eynesil ,Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Bu ilçelerin merkezlerinde bulunan okullarda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise bir gün izinli sayılacağı belirtildi.