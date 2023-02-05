Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da eğitime kar engeli: 16 ilçede okullara bir gün ara verildi
Giriş Tarihi: 5.2.2023 19:58

Giresun’da eğitime kar engeli: 16 ilçede okullara bir gün ara verildi

Giresun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojik verilere göre il genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla Pazartesi günü Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da eğitime kar engeli: 16 ilçede okullara bir gün ara verildi
Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca; Merkez İlçe, Bulancak (Yalıköy Şh. Pilot Tğm. Barış Çakır İlkokulu/Ortaokulu hariç), Espiye, Eynesil ,Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Bu ilçelerin merkezlerinde bulunan okullarda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise bir gün izinli sayılacağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Afyon-Dinar'da kaza: 8 ölü! 'Bir baktım uçuyorduk!'
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı! Saat verdi: Zorunlu olmadıkça çıkmayın!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Cin şişeden çıktı
Hal-i pür melal
Cumhurbaşkanı açıkladı: "NATO’ya girmek istemiyoruz"
Eski CHP'li bakandan Akşener'e açık tehdit! "Elimde belgeler var hepsini açıklarım"
Son dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Beyoğlu’nda 8 kişiyi yaralayan Sarı Mehmet yakalandı! Cezaevindeyken bana bakmadınız deyip silahla saldırmıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da eğitime kar engeli: 16 ilçede okullara bir gün ara verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA