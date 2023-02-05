Giresun’da eğitime kar engeli: 16 ilçede okullara bir gün ara verildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca; Merkez İlçe, Bulancak (Yalıköy Şh. Pilot Tğm. Barış Çakır İlkokulu/Ortaokulu hariç), Espiye, Eynesil ,Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Bu ilçelerin merkezlerinde bulunan okullarda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise bir gün izinli sayılacağı belirtildi.