Giresun’da kaybolan 3 yaşındaki Yasin ağacın altında uyurken bulundu

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Bulancak Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan küçük çocuk Yasin M.'nin sağlık durumu iyi olduğu, burada yapılan kontrollerin ardından taburcu olan küçük Yasin daha sonra ailesine teslim edildi.