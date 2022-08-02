Giresun’da kaybolan 3 yaşındaki Yasin ağacın altında uyurken bulundu

Bulancak ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde 3 yaşındaki Yasin M, dün akşam saatlerinde evinin bulunduğu bölgede oynarken bir anda kayboldu. Ailesi tarafından yapılan İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve köylüler tarafından yaklaşık 9 saat süren arama çalışmaları sonrasında küçük çocuk, evinin yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bir ağacın altında uyurken sağ bulundu.
Çocuğun bulunmasında ekiplere yardım eden köylülerden Emrah Dik sosyal medyasından yaptığı paylaşımda ise," Allah'ımıza bin şükür, doğada tek başına minik Yasin bulunmuştur" sözlerine yer verdi.
Eve getirilen Yasin ekiplerle hatıra fotoğrafı çekildi. Minik Yasin'in ailesi ekiplere teşekkür etti.