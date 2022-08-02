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Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:19 Son Güncelleme: 2.8.2022 10:29

Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki Yasin ağacın altında uyurken bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün akşam saatlerinde evinin önünde oynarken bir anda kaybolan 3 yaşındaki erkek çocuk ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 9 saat üzerine sabah saatlerinde ormanlık alandaki ağacın altında uyurken sağ bulundu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giresun’da kaybolan 3 yaşındaki Yasin ağacın altında uyurken bulundu

Bulancak ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde 3 yaşındaki Yasin M, dün akşam saatlerinde evinin bulunduğu bölgede oynarken bir anda kayboldu. Ailesi tarafından yapılan İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve köylüler tarafından yaklaşık 9 saat süren arama çalışmaları sonrasında küçük çocuk, evinin yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bir ağacın altında uyurken sağ bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Bulancak Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan küçük çocuk Yasin M.'nin sağlık durumu iyi olduğu, burada yapılan kontrollerin ardından taburcu olan küçük Yasin daha sonra ailesine teslim edildi.

Çocuğun bulunmasında ekiplere yardım eden köylülerden Emrah Dik sosyal medyasından yaptığı paylaşımda ise," Allah'ımıza bin şükür, doğada tek başına minik Yasin bulunmuştur" sözlerine yer verdi.

Eve getirilen Yasin ekiplerle hatıra fotoğrafı çekildi. Minik Yasin'in ailesi ekiplere teşekkür etti.

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Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki Yasin ağacın altında uyurken bulundu
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