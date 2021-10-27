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Giriş Tarihi: 27.10.2021 00:40

Giresun’da korkunç kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

İHA
Giresun’da korkunç kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Espiye-Yağlıdere karayolu güzergahı Çınarlı mevkiinde Muhammet İkbal Küpüç idaresindeki kamyonet ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan İsmail Bayram olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Musa Kandemir, Hüseyin Kahveci ile kamyonet sürücüsü Muhammet İkbal Küpüç, kamyonette bulunan Osman Can Serbest ve Yunus Çil yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Espiye ve Yağlıdere devlet hastanelerinde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden İsmail Bayram ise Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Giresun’da korkunç kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
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