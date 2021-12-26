Giresun’da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Kemaliye köyündeki evinden 28 NC 066 plakalı otomobiliyle ayrılan 64 yaşındaki İbrahim Akyüz (64) geri dönmedi.

Akyüz'e ulaşamayan yakınları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, köylülerin de yardımıyla yaptıkları arama çalışması sonucu Akyüz'ün aracını, Kemaliye köyü Darıbaşı mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanmış halde buldu.

Olay yerinde Akyüz'ün öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri cenazeyi uçurumdan yola çıkartarak Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.