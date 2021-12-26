Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.12.2021 14:59 Son Güncelleme: 26.12.2021 15:46

Giresun’da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giresun’da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

Giresun'da, yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki İbrahim Akyüz, ekipler tarafından otomobiliyle Darıbaşı mevkiindeki 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı yerde cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Kemaliye köyündeki evinden 28 NC 066 plakalı otomobiliyle ayrılan 64 yaşındaki İbrahim Akyüz (64) geri dönmedi.

Akyüz'e ulaşamayan yakınları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, köylülerin de yardımıyla yaptıkları arama çalışması sonucu Akyüz'ün aracını, Kemaliye köyü Darıbaşı mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanmış halde buldu.

Olay yerinde Akyüz'ün öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri cenazeyi uçurumdan yola çıkartarak Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Giresun’da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
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