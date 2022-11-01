Haberler Yaşam Haberleri Gizem Çetin kimdir? Haber spikeri ve sunucu Gizem Çetin kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 1.11.2022 12:00 Son Güncelleme: 1.11.2022 12:03

Gizem Çetin kimdir? Haber spikeri ve sunucu Gizem Çetin kaç yaşında, nereli, evli mi?

Gizem Çetin kimdir, kaç yaşında soruları gündemde araştırılıyor. Haber spikeri ve sunucu Gizem Çetin, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada da adından söz ettiren Gizem Çetin'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Gizem Çetin kimdir? Haber spikeri ve sunucu Gizem Çetin kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Gizem Çetin hakkında bilgiler...

Gizem Çetin kimdir? Haber spikeri ve sunucu Gizem Çetin kaç yaşında, nereli, evli mi?

Haber spikeri ve sunucu Gizem Çetin hayatı ve kariyeri ile gündemde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gizem Çetin kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Sosyal medyada da çok konuşulan Çetin nereli, evli mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Gizem Çetin kimdir? Haber spikeri ve sunucu Gizem Çetin kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Gizem Çetin hakkında merak edilenler…

GİZEM ÇETİN KİMDİR?

Gizem Çetin, doğma büyüme İstanbulludur.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. Sosyoloji bölümünde okurken meslek hayatına başlamıştır.

Ardından Yüksek Lisans eğitimi için Londra'ya gitmiştir.

BBC Türk'te görev alan Gizem Çetin, bazı haber kanallarında çalışmıştır ve kariyerini sürdürmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gizem Çetin kimdir? Haber spikeri ve sunucu Gizem Çetin kaç yaşında, nereli, evli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA