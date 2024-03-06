Gizem dolu Anadolu... Çamlıca’da

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in 27 yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında tanık olduğu Anadolu'nun güzelliklerini yansıtan eşsiz fotoğrafları İstanbul'da Büyük Çamlıca Cami Sergi Salonu'nda ziyaretçileri ağırlamaya başladı. ABD, Avrupa ve Türkiye'de açtığı sergilerde binlerce kişiye Anadolu'yu tanıtan fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in "Gizem Dolu Anadolu Fotoğraf Sergisi" 1 Mart-7 Nisan tarihleri arasında fotoğraf meraklılarının ziyaretine açık olacak. Anadolu'nun gizemini ve güzelliğini 81 ilin eşsiz manzaraları eşliğinde keşfetmeye imkân tanıyan sergide Resul Çelik'in 300'e yakın büyüleyici fotoğrafı yer alıyor. Anadolu insanı ve coğrafyasının zengin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini gözler önüne seren her bir karede Türkiye'nin farklı köşelerinden hikâyelere hayat veriliyor.Rize'de çaya hayat veren eller, cirit atan sporcular, Çamlıhemşin'de, Tunceli'de gürül gürül akan şelaleler, asırlara meydan okuyan İshakpaşa Sarayı, Roma'dan günümüze kadar dimdik ayakta kalan Cendere Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, heybetiyle asırlardır bizleri etkileyen Ayasofya, Sultanahmet, büyük bir huzurla namaz kılan cami cemaati, Anadolu'nun cefakâr kadınları, Mardin'in son kalaycısı ve bunların dışında onlarca eşsiz fotoğraf karesi sergide yer buldu. Sergide ayrıca Mekke, Saraybosna, Kudüs gibi farklı noktalardan da fotoğraf kareleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi hakkında bilgi veren Resul Çelik, "İlk birkaç günde gördüğümüz ilgiden çok memnunum. Ziyaretçilerin çok etkilendiğine tanık oluyorum. Washington'daki bir sergide bir Müslüman, Arapça ayetleri içeren bir fotoğrafımın önünde durup dua etmiş, o anlar beni çok duygulandırmıştı. Çamlıca Camii'ndeki bu sergimizde de benzer anları gördüm. Memleketinden fotoğraflar görünce gözleri dolanlar oluyor. Asıl hareketliliğin ramazan boyunca olacağını düşünüyorum. Herkesi bekliyoruz. Burada ziyaretçilerimiz yalnızca fotoğraf sanatının gücünü görmeyecek. Eminim herkes, her biri ayrı bir hikâyeyi barındıran bu fotoğraflarda kendinden bir şeyler bulacak" dedi.