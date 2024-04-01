Gizli bölmede saklanan göçmenler havasızlıktan öldü

Gaziantep'te, Şanlıurfa otoyolunun 10'uncu kilometresindeki kontrol noktasında şüphelendikleri 31 B 6316 plakalı tankeri durduran güvenlik güçleri, gelen sesler üzerine arama yaptı. Aramada, tankerin içindeki bir bölmeye gizlenmiş 57 Afgan uyruklu göçmen bulundu. Göçmenlerden ikisinin havasızlıktan öldüğü belirlendi. Kurtarılan göçmenlerden 7'si de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmek üzere Şahinbey ilçesindeki Yeşilvadi Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen bir savcı, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından göçmenlerin ifadelerini aldı. Soruşturma kapsamında tankerin sürücüsü ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, "Yasadışı yollarla yurda kaçak insan sokmak", "Ölüme sebebiyet verme" suçlarından gözaltına alındı.