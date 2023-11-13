Göçmen botu fırtınada battı: 5 ölü, 2 kayıp

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün sabah, fırtınaya rağmen Alaçatı yakınlarından yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek için denize açılan göçmenlerin lastik botu, Kleopatra koyunda battı. İhbar üzerine Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlattı. Göçmenlerden 5'inin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi. Denizdeki 1 kişi ise ekiplerce kurtarıldı. Ekipler, 4'ü denizde, 1'i karada olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Göçmenlerin, batmadan önce botta 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Hemen bölgeye giden ekipler, 35 kaçak göçmeni yakaladı.-