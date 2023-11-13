Haberler Yaşam Haberleri Göçmen botu fırtınada battı: 5 ölü, 2 kayıp
Giriş Tarihi: 14.11.2023

Göçmen botu fırtınada battı: 5 ölü, 2 kayıp

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Göçmen botu fırtınada battı: 5 ölü, 2 kayıp
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün sabah, fırtınaya rağmen Alaçatı yakınlarından yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek için denize açılan göçmenlerin lastik botu, Kleopatra koyunda battı. İhbar üzerine Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlattı. Göçmenlerden 5'inin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi. Denizdeki 1 kişi ise ekiplerce kurtarıldı. Ekipler, 4'ü denizde, 1'i karada olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Göçmenlerin, batmadan önce botta 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Hemen bölgeye giden ekipler, 35 kaçak göçmeni yakaladı.-

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Eren Erdem'den Özgür Özel'e: Namus sözü verdiniz çark ettiniz
CHP'de skandal bitmiyor! İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu
SON DAKİKA | Hamas'tan 5 günlük ateşkes talebi: 70 rehineyi bırakacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”
İsrail'den skandal karar: İsrailli olmayanlar terörist ilan edilebilecek
Katil İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nden çıkan Filistinli yaşadığı dehşeti anlattı: Yaşamak ölmekten zor
Türk Yunan ilişkilerinde yeni dönem: Ankara’da güven artırıcı önlemler toplantısı yapıldı
Ünlü Şef Yunus Emre Akkor anlattı! "Yemeklere baharat eklerken bu hatayı yapmayın!"
Victoria Beckham'ın çocukluk itirafı: "Kabus gibiydi! Kızımın başına gelmesin diye..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Göçmen botu fırtınada battı: 5 ölü, 2 kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA