Haberler Yaşam Haberleri Göçmen faciasında ölü sayısı 75’e çıktı
Giriş Tarihi: 24.9.2022

Göçmen faciasında ölü sayısı 75’e çıktı

Akdeniz’de Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde ölenlerin sayısı 75’e yükseldi. 20 göçmen ise kurtarıldı. Teknede yaklaşık 150 göçmen olduğu belirtiliyor

Göçmen faciasında ölü sayısı 75’e çıktı
Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin önceki gün Suriye açıklarında batması sonucu 75 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, önceki gün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi. Şu ana kadar 75 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten Hamiye, 20 kişinin ise kurtarıldığını kaydetti. Bakan, kurtarılanların 12'sinin Suriyeli, 5'inin Lübnanlı ve 3'ünün de Filistinli olduğunu söyledi. Hamiye, kayıpların bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederken, kayıp sayısına ilişkin ise bilgi vermedi. Teknede 150 göçmenin olduğu tahmin ediliyor. Bu yıl içerisinde en az 1200 kişinin Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması!
Son dakika | Bakan Kirişci'den üreticiye peş peşe müjdeler: 12 bin TL'ye çıkıyor
Masterchef Masterclass kazananı belli oldu! Masterchef Masterclass'ı kim kazandı, ödül ne?
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
BELLİ OLDU! Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 23 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi
Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda hangi yarışmacı elendi? 23 Eylül 2022 haftanın puan durumu belli oldu!
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik F-16 açıklaması: Alternatiflere sahibiz
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelinler yarışmaya veda etti? 23 Eylül 2022 puan durumu ile 5 altın bileziği kim aldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Göçmen faciasında ölü sayısı 75’e çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA