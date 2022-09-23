Göçmen faciasında ölü sayısı 75’e çıktı

Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin önceki gün Suriye açıklarında batması sonucu 75 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, önceki gün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi. Şu ana kadar 75 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten Hamiye, 20 kişinin ise kurtarıldığını kaydetti. Bakan, kurtarılanların 12'sinin Suriyeli, 5'inin Lübnanlı ve 3'ünün de Filistinli olduğunu söyledi. Hamiye, kayıpların bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederken, kayıp sayısına ilişkin ise bilgi vermedi. Teknede 150 göçmenin olduğu tahmin ediliyor. Bu yıl içerisinde en az 1200 kişinin Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıklandı.