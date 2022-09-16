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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Göçmen kaçakçılığından askeri casusluk çıktı

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda ikisi kadın 4 İranlı yakalandı. Ancak ele geçirilen casuslukta kullanılan özel cihazlar ve onlarca pasaport nedeniyle 4 kişi askeri casusluktan tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Göçmen kaçakçılığından askeri casusluk çıktı
İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de Esenyurt'ta düzenlediği baskında J.B., P.A., M.M. ve F.S. adlı İran uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Çalıntı olduğu değerlendirilen 67 Türkiye pasaportu, F.S. adına sahte Türkiye yeşil pasaportu, Interpol'de çalıntı kaydı olan 110 yabancı pasaport, yerli ve yabancı 19 ehliyet, 40 kimlik kartı, 15 ikamet izni belgesi, farklı ülkelere ait basıma hazır 6 boş kimlik kartı, 10 pasaport yaprağı, 6 Schengen vizesi, 8 sağlık kartı, M.M. adına hazırlanmış uluslararası koruma belgesi ve 20 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Adreste ayrıca ortam dinleme cihazı, gizli kamera, böcek arama cihazı, casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan bir cihaz, 4 adet ülke giriş-çıkış mührü, 10 boş kaşe, 5 bellek kartı, 8 cep telefonu da bulundu. Şüphelilerin, sınır kapılarındaki bazı noktalara ortam dinleme cihazı, gizli kamera ve casusluk için kullanılan özel cihazlar yerleştirerek görevlileri kayıt altına aldığı, bilgi toplama yaptığı ve bilgi sızdırdığı iddia edildi. Şüpheliler çapraz sorguda birbiriyle ters düşen ifadeler verince soruşturmanın seyri göçmen kaçakçılığından askeri casusluk faaliyetine evrildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi de tutuklandı. Zanlıların, Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunup bulunmadıkları soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak.



BALAYI YALANI
J.B. ve eşi P.A. ile aynı adreste gözaltına alınan M.M. ile F.S.'nin balayı için Türkiye'ye tatile geldiklerini iddia ettiği, ancak kendilerine yeni evli çift görüntüsü veren iki şüphelinin Türkiye'ye farklı tarihlerde giriş yaptığı belirlendi. F.S.'nin daha önce de "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan hüküm giydiği ve geçen ağustosta Kovid- 19 nedeniyle cezaevinden izinli olarak 30 gün süreyle tahliye edildiği anlaşıldı. F.S., adına düzenlenen yeşil pasaport için ise "İlk defa görüyorum" dedi. F.S. cihazlar için de, "Sevgilim var. Eşim kendisini aldattığımı düşündüğü ve bunu ortaya çıkarmak istediği için kullanıyor olabilir" dedi.

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Göçmen kaçakçılığından askeri casusluk çıktı
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