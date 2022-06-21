Göcük altında hayatını kaybeden işçinin son paylaşımı yürekleri burktu

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Mehmet Ali Kıyak (42) ve Ali Candan toprak altında kaldı. 3 çocuk babası Ali Candan (42) olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Ali Kıyak ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu toprak altından yaralı olarak çıkartıldı.
Kıyak, ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Candan'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Ali Candan'ın dün akşam saat 21.59'da sosyal medya hesabından hem profil hem de kapak resmini değiştirerek, Arapça ve Türkçe olarak "Her nefis ölümü tadacaktır" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı. Candan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının yüreklerini sızlattı ve "Öleceği sanki içine doğmuş" yorumları yapıldı.