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Giriş Tarihi: 21.6.2022 11:54 Son Güncelleme: 21.6.2022 13:05

Göcük altında hayatını kaybeden işçinin son paylaşımı yürekleri burktu

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Göcük altında hayatını kaybeden işçinin son paylaşımı yürekleri burktu

Kütahya'da belediye ekiplerince yapılan kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçinin ölmeden yaklaşık 18 saat önce sosyal medya hesabından "Her nefis ölümü tadacaktır" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Mehmet Ali Kıyak (42) ve Ali Candan toprak altında kaldı. 3 çocuk babası Ali Candan (42) olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Ali Kıyak ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu toprak altından yaralı olarak çıkartıldı.

Kıyak, ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Candan'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ali Candan'ın dün akşam saat 21.59'da sosyal medya hesabından hem profil hem de kapak resmini değiştirerek, Arapça ve Türkçe olarak "Her nefis ölümü tadacaktır" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı. Candan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının yüreklerini sızlattı ve "Öleceği sanki içine doğmuş" yorumları yapıldı.

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Göcük altında hayatını kaybeden işçinin son paylaşımı yürekleri burktu
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