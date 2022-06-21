Göcük altında hayatını kaybeden işçinin son paylaşımı yürekleri burktu

Ali Candan'ın dün akşam saat 21.59'da sosyal medya hesabından hem profil hem de kapak resmini değiştirerek, Arapça ve Türkçe olarak "Her nefis ölümü tadacaktır" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı. Candan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının yüreklerini sızlattı ve "Öleceği sanki içine doğmuş" yorumları yapıldı.