Haberler Yaşam Haberleri Göçük altında kalan işçi eski belde belediye başkanı çıktı
Giriş Tarihi: 26.6.2022 15:02 Son Güncelleme: 26.6.2022 15:08

Göçük altında kalan işçi eski belde belediye başkanı çıktı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Göçük altında kalan işçi eski belde belediye başkanı çıktı

Konya’da kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçinin eski belde belediye başkanı Mehmet Maral (66) olduğu ortaya çıktı. Maral, gözyaşları içerisinde başkanlık yaptığı Tepekent Mahallesinde toprağa verildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kanalizasyon çalışması yapan işçi Mehmet Maral, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprağı kazan AFAD ekipleri bir süre Mehmet Maral'ın cansız bedeni ulaştı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÇIKTI

Mehmet Maral'ın eskiden belde statüsünde bulunan ve 2014 yılında yürürlüğe giren büyükşehir yasası ile mahalle olan Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent'te iki dönem belediye başkanlığı yaptığı ortaya çıktı. Eski başkan başkanlık yaptığı mahallede son yolculuğuna uğurlandı.

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Göçük altında kalan işçi eski belde belediye başkanı çıktı
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