Göçük altında kalan işçi eski belde belediye başkanı çıktı

Merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kanalizasyon çalışması yapan işçi Mehmet Maral, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprağı kazan AFAD ekipleri bir süre Mehmet Maral'ın cansız bedeni ulaştı.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÇIKTI
Mehmet Maral'ın eskiden belde statüsünde bulunan ve 2014 yılında yürürlüğe giren büyükşehir yasası ile mahalle olan Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent'te iki dönem belediye başkanlığı yaptığı ortaya çıktı. Eski başkan başkanlık yaptığı mahallede son yolculuğuna uğurlandı.