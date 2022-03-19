Göçük altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pınarbaşı Caddesi üzerinde altyapı çalışmasında çalışan 41 yaşındaki Hakan Harmanda, çukurun içerisinde çalıştığı sırada çukurun kenarında bulunan asfalt parçaları üzerine göçtü. Göçüğün altında kalan Harmanda'yı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken göçük altında kalan işçiyi arkadaşları kurtarmaya çalıştı. Ancak yapılan tüm çabaya rağmen, Harmanda göçüğün altında kalarak can verdi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından göçük altından kalarak hayatını kaybeden Harmanda'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.