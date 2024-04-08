Göçük faciası: 2 ölü, 4 yaralı

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 6 işçi toprak altıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan işçilerden Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybetti. Yaralanan işçiler Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek ise hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.