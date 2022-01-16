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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Göğsümüzü bir kez daha kabarttı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Göğsümüzü bir kez daha kabarttı

Dünyada ilk kez domuz kalbini insana nakleden ekibin, çalışmalarını örnek aldığı Türk doktor Burçin Ekser’e, American Society of Transplant Surgeons, “2022 Nakil Cerrahisinde Yükselen Yıldız” ödülünü verdi

Türk doktor Doç. Dr. Burçin Ekser, American Society of Transplant Surgeons tarafından "2022 Nakil Cerrahisinde Yükselen Yıldız" ödülüne layık görüldü.
ABD'de ölümcül kalp hastalığına yakalanan bir kişiye genetik yapısı değiştirilmiş domuz kalbi nakledilmesi organ nakillerinde bağış bekleyenlerin umudu oldu. Dünyanın konuştuğu operasyonu yapan ekibin, Türk doktor Doç. Dr. Burçin Ekser'in çalışmalarını örnek alması ise göğsümüzü kabarttı.



Şimdi de American Society of Transplant Surgeons, Ekser'i 2022 Nakil Cerrahisinde Yükselen Yıldız Ödülü'ne layık gördü. Ödül töreni Kovid salgını nedeniyle ağustos ayında Miami'de yapılacak. SABAH'a duygularını anlatan Ekser, "Böyle prestijli bir tanınma ödülünü almaktan son derece onur duydum. Beni aday gösteren tüm insanlara çok teşekkürler ve ayrıca diğer tüm organ nakli için oluşturduğunuz farkındalıklara tebrikler" dedi.



ABD'de Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Ksenotransplantasyon (türler arası nakil) İmmünoloji Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr. Ekser aslen Ordu Fatsalı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Eğitimine İtalya'da devam ettikten sonra ABD'ye gitti. Organ yetmezliklerinde ve organ nakillerinde dünyanın umudu olan çalışmalara imza atıyor.

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Göğsümüzü bir kez daha kabarttı
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