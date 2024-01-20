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Giriş Tarihi: 20.1.2024 11:33

Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

AA
Gökçeada ve Bozcaada’da feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün saat 10.00'dan sonraki seferler iptal edilmiş, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 18.00 seferi 17.00'ye, Geyikli'den 19.00 seferi 18.00'e alınmıştı.

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Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferleri iptal edildi
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