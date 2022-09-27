Gökhan Öğretmen 14 yıldır, kızları Türk futboluna kazandırıyor

KÖYDE İLK DEFA KIZLAR LİSEYE GİTTİ

Futbol takımı sayesinde ilk defa köydeki kızlarımız lise de okuduğunu belirten öğretmen Gökhan "Bu kızlarımız bırakın Liseyi, orta okula bie gitmiyorlardı. Ama okul öğretmenlerimizin desteği ve kurduğumuz futbol takımı, bu takım sayesinde Karabük iline bile gitmeyen kızlarımız Türkiye'yi gezdiler, ufukları genişledi ve okumanın faydalarını gördüler. Daha sonra bu kızlarımızı okuldaki diğer öğretmenlerimizin de desteği ile köy tarihinde ilk defa köyün kızları Karabük ilindeki bazı liselerde okudular. Hatta sağolsun bu kızlarımıza başta zamanın valisi, il milli eğitim müdürü, bazı hayırseverler ve okulumuzdaki öğretmenlerimiz lise hayatları boyunca her türlü desteği sağladılar, hem de dershanelere göndererek, liseyi kazanmalarını sağladık"

KÖYDEN BİR KIZIMIZI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE KAZADIRDIK

Sadece Karabük ilinde değil, il dışında da liseye giden kızın olduğunu belirten Gökhan Berat" Karabük Valisinden, İl Milli Eğitimine, Hayırseverlerden Cumayanı ilk okul öğretmenlerinin desteği ile bir kızımız İzmir Askeri Liseyi kazandı. Bu köyde kızlarını okutmayan ailelerin fikirlerini değişmesine sebep oldu. Aileler şimdi kızlarını küçük yaşta evlendirmek yerine okumaları için ortaokula ve Liseye göndermeye başladılar. Askeri Liseyi bitiren kızımız şu anda Güney Doğu Anadolu bölgesinde şanlı Türk Ordusunda görev yapıyor."