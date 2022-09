Gökhan Öğretmen 14 yıldır, kızları Türk futboluna kazandırıyor

ÖĞRETMENLERİMİZ KABİLİYETLERİNİ ÖĞRENCİLERİMİZE YANSITSINLAR

Her öğretmen kendi yetenek ve bilgilerini öğrencilerle aktarılması tavsiyesinde bulunan öğretmen Berat"Benim yeteneğim futbol, ben aynı zamanda bu yeteneğimi kullanarak öğretmenliğimin yanında futbol antrenörü oldum. Bu yeteneğimi öğrencilerime aktararak onların hem ufuklarını açtım, hem de gizli kalmış yeteneklerini gün ışığına çıkarmalarına vesile oldum. Yollarına başarı oldukları yetenekleri ile devam ederek hem daha mutlu oldular hem de kendilerine olan güvenleri arttı. Her öğretmen bunu yaparsa geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız daha başarılı olurken, vatana millete de hayırlı bir evlat olurlar. Güzel vatanımızın ismi çocuklarımızın elde ettiği başarılarla Dünya'da daha çok duyulur."

ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARINIZIN İSTEDİKLERİ ALANDA YÜRÜMELERİNE İZİN VERİ

Her ebeveynlerin çocuklarının doktor, mühendis olmalarını istediklerini belirten Gökhan Berat" Sevgili Anne ve Babalar çocuklarınızın istedikleri alanlarda yürümelerine izin ve imkan verin. Her çocuk doktor, mühendis, avukat olacak diye bir şey yok. Belki sizin çocuğunuz iyi bir ressam, iyi bir sanatçı, iyi bir sporcu olacak. İstedikleri alanlar da yürürlerse çocuklarınız daha mutlu ve daha başarılı bir birey olacaklar. Lütfen çocuklarınızın yeteneklerine önem ve imkan verin. Her çocuk özeldir ve bir yeteneği vardır."



SON HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Son hedefinin ise Karabük iline bir Dünya Gençler Kızlar Futbol şampiyonu kazandırmak olduğunu belirten öğretmen Gökhan Berat" Türkiye'deki futbol yeteneği olan bu kızlarımızı ilimizde toplamak hem futbol oynamalarına hem de eğitimlerini sürdürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz Bu çalışmalarımızda bizlere AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürümüz Nevzat Akbaş ve kulübümüzün sponsoru Hakan Şentürk hiçbir zaman desteklerini eksik etmiyorlar. Bu kızlarımızı 3 yıl en iyi şekilde yetiştirip, İlimizi Dünya Genç Kızlar Futbol Şampiyonasında temsil en iyi şekilde temsil ederek, şampiyonluk kupamızı ilimize getirmek ben ve futbolcularımızın en büyük idealimiz. Bunun için 6 yıldır aralıksız ekip olarak çalışıyoruz" dedi