Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Nurdağı’ndaki 300 öğrenciye bayramlık kıyafet

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün "Eğitimde Tek Yürek Projesi" kapsamında "Kardeşime Bayramlık" etkinliği kapsamında Gaziantep Şehit Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi rehberliğinde Gaziantep Nurdağı'ndaki Hüsniye Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda eğitim gören 300 öğrenciye bayramlık kıyafet hediye etti.

"DAYANIŞMANIN MUTLULUĞUNU HEP BİRLİKTE YAŞADIK"

Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Instagram hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: "Bu sosyal sorumluluk projesine Eyüpsultan Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi, Nejat Sabuncu İlköğretim Okulu ve Halit Derviş İlköğretim Okulu da katılım sağladı. Okullarımızın öğretmen, veli ve öğrencileri ilmek ilmek sevgilerini işleyerek kıyafetleri mağazalardan öğrencilerin beden numaralarına göre özenle seçtiler. Böylece bu manevi günlerde paylaşmanın, kardeşliğin, dayanışmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık."

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Ayrıca projeye destek olanlara ise şöyle teşekkür edildi, "Projede bizlere destek olan Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Kenan Ergin'e, okulumuz veli, öğretmen ve öğrencilerine; Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Duman'a, okul öğretmen, veli ve öğrencilerine; Nejat Sabuncu İlköğretim Okulu Müdürü Sema Köse'ye, okul öğretmen, veli ve öğrencilerine; Halit Derviş İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Çolak'a, okul öğretmen, veli ve öğrencilerine; İş İnsanı Nadir Uzun'a ve katkıda bulunan diğer gönllülere ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Gaziantep'te hediyelerimizin teslimi hususunda bizleri yalnız bırakmayarak teslimatta büyük destek olan kardeş okulumuz Müdürü Ali Kocabaş'a, Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Halil Günsever ve Sevinç Göymen Ortaokulu Müdürü Faruk Ulutaş hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul eylesin. Son olarak Hüsniye Özdemir İmam Hatip Ortaokulu Ali Akdeniz'e müdür yardımcısı ve öğretmenleri ile Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Murat İğdeş'e ve okul öğretmenlerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da çok teşekkür ediyoruz."