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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Göl kenarında cansız bedeni bulundu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Göl kenarında cansız bedeni bulundu
İSTANBUL Büyükçekmece Gölü kenarında, 20 yaşındaki Elif T.'nin cansız bedeni bulundu. Önceki gün akşama doğru su yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilkyardım ekibi geldi. Ölen kişinin Elif T. olduğu belirlenirken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp'a gönderildi. Olay yerine gelen Elif T.'nin babası, kızını teşhis ettikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken babaya yakınları destek oldu. Cenazeyi teslim alanlardan bir aile yakını, "Sabotaj, ya da buna benzer bir olay düşünmüyoruz. Fotoğraf çekmek için köprünün üzerine çıkıp düştüğünü düşünüyoruz" dedi.

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Göl kenarında cansız bedeni bulundu
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