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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Gölcük’te yenilenmeyen okul kalmayacak

Gölcük’te yenilenmeyen okul kalmayacak
Gölcük'te eğitim yatırımları çerçevesinde okullar yenileniyor. Gölcük Belediyesinin girişimleriyle ilçede yenilenmeyen okul kalmıyor. Çalışmalar çerçevesinde Koray Aydın Parkı altındaki kalıcı iş merkezinin eğitim yuvasına dönüşme çalışması hızla devam ederken, Değirmendere Gaipler Mezarlığı yanındaki Özel Eğitim Uygulama Okulu inşası ve Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi okul binası ve kapalı spor salonu, İhsaniye Fidanlık İlkokulu ile Şirinköy İlkokulu'nun yeni bina yapım çalışmaları da devam ediyor. İHA

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Gölcük’te yenilenmeyen okul kalmayacak
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