Gönen- Bandırma yolu 9 saat trafiğe kapandı!

Kaza, dün gün saat 14.00 sıralarında Gönen ilçesi, Gönen-Bandırma Karayolu, Taştepe mevkisinde meydana geldi. Gönen'den Bandırma istikametine giden İbrahim Gül idaresindeki 33 AFV 810 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise yolu araç trafiğine kapattı. Gönen-Bandırma Karayolu, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve TIR'ın bölgeye getirilen vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından 9 saat sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.