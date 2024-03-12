Gönül sofraları Trakya’da kuruldu

Tekirdağ'ın Kapaklı Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen "Gönül Sofraları" iftar programı kapsamında Canbazlar Caddesi'nde 5 bin kişi bir araya geldi. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, geleneksel hale gelen Gönül Sofraları'nı dolu dolu programlarla gerçekleştireceklerini ifade ederek, ramazan ayının mübarek olmasını diledi. Programa katılan araştırmacı, yazar Hayati İnanç ise ramazanın bereketinden söz etti, birlik ve beraberliğe olan katkısını anlattı. Ezanın okunmasıyla vatandaşlar iftarlarını açtı.Süleymanpaşa'da da iftar programı düzenlendi. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi'ne geçen yıl kazandırılan Altınova Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar yemeğinde buluşan binlerce vatandaş, Ramazan coşkusunu birlikte yaşadı. 'Gönül Sofraları' ismiyle geleneksel hale getirilen iftar yemeği sonunda dualar edildi. Başkan Hüseyin Uzunlar "Burada güzel bir ortam var, güzel bir kardeşlik var. Allah nice Ramazanlar'a erişmemizi nasip etsin. Ramazan bolluk, bereket, güzellik demek. Rabbime şükürler olsun. Ramazan'ın tüm İslam alemine bereket getirmesini, mazlum Gazze halkının bu zulümden kurtarılmasını diliyorum" dedi. AA-İHA