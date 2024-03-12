Haberler Yaşam Haberleri Gönül sofraları Trakya’da kuruldu
Giriş Tarihi: 13.3.2024

Gönül sofraları Trakya’da kuruldu

Kapaklı ve Süleymanpaşa belediyeleri tarafından düzenlenen iftar programı, binlerce kişiyi aynı sofra etrafında buluşturdu. İftarda Gazzeli mazlumlar için dualar edildi

Gönül sofraları Trakya’da kuruldu
Tekirdağ'ın Kapaklı Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen "Gönül Sofraları" iftar programı kapsamında Canbazlar Caddesi'nde 5 bin kişi bir araya geldi. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, geleneksel hale gelen Gönül Sofraları'nı dolu dolu programlarla gerçekleştireceklerini ifade ederek, ramazan ayının mübarek olmasını diledi. Programa katılan araştırmacı, yazar Hayati İnanç ise ramazanın bereketinden söz etti, birlik ve beraberliğe olan katkısını anlattı. Ezanın okunmasıyla vatandaşlar iftarlarını açtı.

GAZZE'DE ZULÜM BİTSİN
Süleymanpaşa'da da iftar programı düzenlendi. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi'ne geçen yıl kazandırılan Altınova Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar yemeğinde buluşan binlerce vatandaş, Ramazan coşkusunu birlikte yaşadı. 'Gönül Sofraları' ismiyle geleneksel hale getirilen iftar yemeği sonunda dualar edildi. Başkan Hüseyin Uzunlar "Burada güzel bir ortam var, güzel bir kardeşlik var. Allah nice Ramazanlar'a erişmemizi nasip etsin. Ramazan bolluk, bereket, güzellik demek. Rabbime şükürler olsun. Ramazan'ın tüm İslam alemine bereket getirmesini, mazlum Gazze halkının bu zulümden kurtarılmasını diliyorum" dedi. AA-İHA
ARKADAŞINA GÖNDER
Gönül sofraları Trakya’da kuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA