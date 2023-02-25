Gönüllü berberler, depremzedeler ile arama- kurtarma ekiplerini tıraş etti

Bazen sandalyede bazen de ayakta tıraş hizmeti veren berberler, depremzedelere hizmet etmekten mutlu olduklarını dile getirdi. Gönüllü berberler ayrıca Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba köyü ile Sütçü İmam Üniversitesi kampüsündeki çadır kent, Onikişubat Belediyesi binasındaki depremzedeler ile İnsan Vakfı Erzurum Şubesi'ne ait aşevindeki çocukları tıraş etti. Berberler, tıraş hizmeti verdikleri kişilere temizlik hijyen seti, etraflarında toplanan çocuklara da oyuncak dağıttı.