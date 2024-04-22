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Giriş Tarihi: 22.4.2024 06:48 Son Güncelleme: 22.4.2024 07:00

Gönüllülerden 23 Nisan sürprizi

Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı Zincirli İlkokulu, gönüllü ağabey ve ablaların sürpriziyle daha da güzelleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyarete giden gönüllüler tarafından okulun dış cephesi boyandı ve duvar resimleri ile rengarenk bir görsel şölen yaratıldı. Çocuklarla uçurtmalar uçurup, çeşitli aktiviteleri yapan gönüllüler, onlara çeşitli hediyeler de vererek mutluluklarına ortak oldu.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Gönüllülerden 23 Nisan sürprizi

Konya Kızılay Toplum Merkezi, Kızılay Karatay ve ve Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Zincirli İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukların çok daha güzel bir ortamda bayramlarını kutlayabilmesi için gönüllüler tarafından okulun dış cephesi boyandı.

Okul duvarlarına çocukların istediği renkli motifler çizilerek görsel bir şölen sunuldu. Gönüllüler hazırladıkları çeşitli spor aktiviteleri, uçurtma yapımı ve çeşitli yarışmalar ile çocukların mutluluğuna ortak oldu. Pamuk şekeri, oyuncaklar ve çeşitli hediyelerle çocukların yüzü bir kez daha güldürüldü.

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Gönüllülerden 23 Nisan sürprizi
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