Gönüllülerden 23 Nisan sürprizi

Okul duvarlarına çocukların istediği renkli motifler çizilerek görsel bir şölen sunuldu. Gönüllüler hazırladıkları çeşitli spor aktiviteleri, uçurtma yapımı ve çeşitli yarışmalar ile çocukların mutluluğuna ortak oldu. Pamuk şekeri, oyuncaklar ve çeşitli hediyelerle çocukların yüzü bir kez daha güldürüldü.