Gönüllülerden 23 Nisan sürprizi

Konya Kızılay Toplum Merkezi, Kızılay Karatay ve ve Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Zincirli İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukların çok daha güzel bir ortamda bayramlarını kutlayabilmesi için gönüllüler tarafından okulun dış cephesi boyandı.
Okul duvarlarına çocukların istediği renkli motifler çizilerek görsel bir şölen sunuldu. Gönüllüler hazırladıkları çeşitli spor aktiviteleri, uçurtma yapımı ve çeşitli yarışmalar ile çocukların mutluluğuna ortak oldu. Pamuk şekeri, oyuncaklar ve çeşitli hediyelerle çocukların yüzü bir kez daha güldürüldü.