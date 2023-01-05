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Giriş Tarihi: 6.1.2023

Google’a 155 bin lira büyü cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Google’da “gideni geri getirme, eşi eve bağlama” şeklindeki medyum reklamlarının durdurulmasına karar verdi. Google’a 155 bin 712 lira para cezası kesildi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Google’a 155 bin lira büyü cezası
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklamlara karşı verdiği mücadele kapsamında bu kez "Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi"ne ceza kesti. Arama motoru Google'da "canbar büyüsü" ifadesi ile yapılan arama neticesinde görüntülenen reklam ve tanıtımların sözde büyü yaptığını iddia eden şarlatanlara yönlendirme yaptığını belirleyen kurul söz konusu reklamları da yasakladı. Yapılan incelemeler sonucunda Google'da "canbar büyüsü" ifadesi ile yapılan reklam ve tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yer alan "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmüne aykırı olduğu belirlendi. Bu sebeple Google'a 155 bin 712 lira idari para cezası kesilirken, söz konusu reklamlar da durduruldu. Kurul, söz konusu internet sitelerinde "Gideni geri getirme ritüeli", "Papaz, kabala, canbar ritüelleri", "Eşi eve-kendine bağlama" şeklinde ifadelerle yönlerdirme yapıldığını tespit etti.

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Google’a 155 bin lira büyü cezası
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