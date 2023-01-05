Google’a 155 bin lira büyü cezası

TicaretBakanlığı Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklamlara karşı verdiği mücadele kapsamında bu kez "Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi"ne ceza kesti. Arama motoru Google'da "canbar büyüsü" ifadesi ile yapılan arama neticesinde görüntülenen reklam ve tanıtımların sözde büyü yaptığını iddia eden şarlatanlara yönlendirme yaptığını belirleyen kurul söz konusu reklamları da yasakladı. Yapılan incelemeler sonucunda Google'da "canbar büyüsü" ifadesi ile yapılan reklam ve tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yer alan "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmüne aykırı olduğu belirlendi. Bu sebeple Google'a 155 bin 712 lira idari para cezası kesilirken, söz konusu reklamlar da durduruldu. Kurul, söz konusu internet sitelerinde "Gideni geri getirme ritüeli", "Papaz, kabala, canbar ritüelleri", "Eşi eve-kendine bağlama" şeklinde ifadelerle yönlerdirme yapıldığını tespit etti.