Görenler gözlerine inanamadı: Vaşak bakın nereye girdi...

"Vallahi mağazada vaşak var"

Vaşağın mağazaya girdiği ve yakalandığı anlar vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt altına alınırken o anı görüntülü görüşmeyle arkadaşlarına aktaran bazı vatandaşların "Vallahi mağazada vaşak var" ifadeleri dikkat çekti.

Vaşağın mağaza içinde sıkıştıktan sonra yatak odası takımının üzerinde durmasına "Karyolada mı yatıyor o?" yorumlarını yapan vatandaşlar tam o sırada vaşağın üzerlerine doğru geldiğini fark edince hızlı adımlarla kaçtı.

Zabıta ekiplerinin yakaladığı vaşağı görenlerden bazıları "Onu bana verin de besleyeyim" ifadelerini kullanması tebessüm oluştururken mağazadan çıkarıldığı sırada tavuğunu yiyen vatandaşın yanına gelerek "La niye yedin tavuğu" dediği sırada vaşağın vatandaşın bacağına pençe atmaya çalışması kameralara takıldı.

Aydın Doğan Caddesi üzerinde bulunan mobilya mağazasına giren vaşağın gören Veysel Mutlu, yaşadıkları o anları şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşlar kapının önünde dikilirken aradan vaşak çıktı ve hızlıca yolun karşısındaki mağazaya girdi. Ahmet abinin tavuğunu yemiş. Aradan bir yerden çıktı o da. O da eline sopa alıp kovalamış ve korkan vaşak direk dükkanın içine girdi. İlk defa böyle bir şey gördük. İlk gördüğümüzde şok olduk. İlçe merkezinde, caddenin ortasından karşıya geçti ve dükkanın içine girdi. Sonrasında Zabıta geldi, yakalayıp götürdüler" dedi.