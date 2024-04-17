Görev sırasında hayatını kaybeden uzman çavuş için tören düzenlendi

Kastamonu'da, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa, görevi başında kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının yardımıyla önce Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Eyüp Kolukısa, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman Çavuş Kolukısa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Burak Livan, Kolukısa'nın silah arkadaşları ile ailesi katıldı.Tören sırasında Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa'nın özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi. Duadan sonra Kolukısa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Gaziantep'e uğurlandı.Törende Kolukısa'nın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Kadriye Kolukısa, oğlunun fotoğrafını öperek Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.