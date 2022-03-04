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Giriş Tarihi: 4.3.2022 14:16

Görevlilere küfredip ben hakimim demişti, güzellik uzmanı çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Görevlilere küfredip ben hakimim demişti, güzellik uzmanı çıktı

İstanbul Bakırköy Sahili'nde bir kişiyi ısırdığı iddia edilen sahipsiz köpeği, Belediye görevlileri yakalayarak minibüse koydu. Bu sırada görevlilere ve köpekten şikayetçi olan çevredekilere karşı “ben hakimim o köpeği götüremezsiniz”, deyip küfür eden kadının aslında güzellik uzmanı H. E. olduğu ortaya çıktı. Aynı gün olayda bahsi geçen köpeğin barınağa götürülmeyip bıraktırılmasından dolayı, bir vatandaşı ısırıp yaraladığı ve vatandaşında, sosyal medyadan olayı görüp köpeğin toplanmasına engel olan şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Bakırköy Sahili'nde, sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı iddia edildi. Görüntüler üzerine harekete geçen Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, sahile gelerek sahipsiz köpeği yakaladı ve minibüse koydu. Çevredekilerin bir kısmı, yıllardır aynı bölgede yaşayan köpeğin zararsız olduğunu ve minibüse konulurken kötü muamele edildiğini öne sürerek araçtan indirilmesi için görevlilerle tartıştı.

Sahildeki vatandaşların bazıları ise köpeğin zararlı olduğunu ve sürekli birilerini ısırdığını iddia etti. Bir kişi de köpeğin parmağını ısırdığını söyledi. Köpeğin yakalanarak götürülmesine karşı çıkanlarla, yakalanmasını isteyenler arasında tartışma çıktı. Hâkim olduğunu söyleyen bir kadının belediye görevlilerine hakaret ettiği de duyuldu. Bir süre devam eden tartışmayı özel güvenlik görevlileri ayırmaya çalıştı.

BIRAKIN ONU BEN HAKİMİM

Görevlilere hakaret edip küfür eden ve hakim olduğunu iddia eden kadının görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda iki belediye çalışanı M.O. ve H.Ç.'nin ifadesine başvuruldu. Görevliler kendilerine başıboş bir köpek ihbarı geldiğini ve onu almak için sahil şeridine gittiklerinde vatandaşların tepkisi ile karşılaştıklarını söylediler. Hatta içlerinden bir kadının kendisini hakim olarak tanıtıp küfürler ettiğini söylediler. Kendilerine hakaret eden kadından da şikayetçi oldular.

HAKİMİM DEYİP KÜFÜRLER SAVURMUŞTU, GÜZELLİK UZMANI ÇIKTI

Polis ekipleri yaptığı çalışmada görüntülere yansıyan kişilerden birinin Serdar U. kendini Hakim olarak tanıtan kadının ise güzellik uzmanı H.E. olduğu tespit edildi. Görevlilerde kadının teşhisini yaptı. Kendine ben hakimim deyip etraftakilerine küfürler saçan sahte kadın hakim gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

BİR İNSANIN ISIRILMASINA SEBEP OLDULAR

Öte yandan olay görüntüsünü sosyal medya üzerinden gören Mehmet Y. ise aynı köpeğin kendisini görüntülerden bir gün sonra kalçasından ve çeşitli yerlerinden ısırıp yaraladığını hastaneye gidip aşı olduğunu söyledi. Ve o gün köpeğin barınağa götürülmesine engel olan şahıslardan şikayetçi oldu. Eğer onlar o gün o köpeğin barınağa gitmesine izin verselerdi ben yaralanmayacaktım dedi. Polisin soruşturması sürüyor.

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Görevlilere küfredip ben hakimim demişti, güzellik uzmanı çıktı
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