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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Görme engelli çift birbirine ışık oluyor

Görme engelli çift birbirine ışık oluyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan görme engelli memur çift Erol ve Cevriye Ülker, karanlık yaşamlarında birbirlerine "ışık" oluyor. Çift, Görme Engelliler Derneğinde tanışarak 2016 yılında evlendi. Hayat mücadelesinde birbirine destek olan çift, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavını (EKPSS) kazanarak santral memuru olarak farklı kurumlara atandı. Cevriye Ülker, Akçakoca Sağlık Müdürlüğünde, eşi ise Akçakoca Devlet Hastanesinde görevini sürdürüyor. Erol Ülker, "Devletimizin bize sunduğu imkanlardan çok memnunum. İyi bir hayatımız var, çalışıp paramızı kazanıyoruz ve çok mutluyuz" dedi. Cevriye Ülker 8 yıldır yol arkadaşlığı yaptıklarını söyledi.

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Görme engelli çift birbirine ışık oluyor
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