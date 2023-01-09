Görüntüler sapık Sinan’ı yalanladı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Arife Gökçe olayında baş şüpheli olan ve önceki gün "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanan Sinan Sardoğan ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İddialara göre 2018'de İstanbul Avcılar'da Suriye uyruklu A.A. (17) Sardoğan tarafından cinsel istismara uğradı. O dönem 12 yaşında olan A.A., televizyonda Sardoğan'ı görünce durumu ailesine anlattı. Aile de çocuklarıyla birlikte polisin kapısını çaldı. Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile bire bir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sardoğan gözaltına alınıp tutuklandı. İfadesinde iddiaları reddedip o tarihlerde İstanbul'da olmadığını iddia eden Sardoğan'ın yalanını ise görüntüler ortaya çıkardı. Görüntüde Sardoğan olduğu öne sürülen kişi, çocuğun yanında yürüyor ve ardından metruk binaya götürüyor.