Haberler Yaşam Haberleri Görüntüler sapık Sinan’ı yalanladı
Giriş Tarihi: 10.1.2023

Görüntüler sapık Sinan’ı yalanladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Görüntüler sapık Sinan’ı yalanladı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Arife Gökçe olayında baş şüpheli olan ve önceki gün "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanan Sinan Sardoğan ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İddialara göre 2018'de İstanbul Avcılar'da Suriye uyruklu A.A. (17) Sardoğan tarafından cinsel istismara uğradı. O dönem 12 yaşında olan A.A., televizyonda Sardoğan'ı görünce durumu ailesine anlattı. Aile de çocuklarıyla birlikte polisin kapısını çaldı. Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile bire bir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sardoğan gözaltına alınıp tutuklandı. İfadesinde iddiaları reddedip o tarihlerde İstanbul'da olmadığını iddia eden Sardoğan'ın yalanını ise görüntüler ortaya çıkardı. Görüntüde Sardoğan olduğu öne sürülen kişi, çocuğun yanında yürüyor ve ardından metruk binaya götürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklama! İşte Kabine Toplantısı kararları
Kocaeli'de 7 kurşunla gelen vahşet! Hürrem Doğan evinin önünce canice katledildi: Tüyler ürperten 4 saat detayı
Bayraktar DİHA nefes kesti! 8 bin feet irtifada başarılı test
Son dakika haberi: Trabzonspor'a Alanya'da soğuk duş! Fırtına farklı kaybetti...
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar
Kağıthane’de silahlı saldırı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 2 yaralı
Bitmiştir bu iş
Dev kredi paketi! Tarih belli oldu: Bakan Nebati detayları açıklayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Görüntüler sapık Sinan’ı yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA