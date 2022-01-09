Görüntülü boşanma usul ve kanuna aykırı

Mahkeme, Fransa’da yaşayan kocanın ifadesini WhatsApp görüntülü konuşma ile alıp, çiftin boşanmasına hükmetti. Yargıtay, “Usul ve kanuna aykırı” diyerek kararı bozdu
Geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan çift, Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Fransa'da yaşayan kocanın ifadesini WhatsApp görüntülü konuşma ile aldı. Hâkim daha sonra çiftin boşanmasına, çocukların velayetlerinin ise davalı anneye verilmesine hükmetti. Hüküm her iki tarafın temyiz etmemesi üzerine kesinleşirken, mahkemenin kararına Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü itiraz etti. Bakanlık, hükmün kanun yararına bozulmasını talep etti. Bunun üzerine Aile Mahkemesi kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı.
BİZZAT DİNLENİLMESİ GEREKİR...
2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza atarak, "Kararın verildiği duruşmada davacı erkeğin hazır bulunmadığı, davacı erkeğin Fransa'da bulunması nedeniyle oğlu Y.Ö.'nün cep telefonundan davacı erkeğin görüntülü olarak aranarak beyanının tutanağa geçirildiği ve bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verildiği anlaşılmaktadır. Kanun hükmü gereğince davacı ve davalı asıl tarafından imzalanmış anlaşma protokolü olmadan ve davacı erkek duruşmada hazır olup mahkeme hâkimince bizzat dinlenilmeden Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Böylece, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün kanun yararına bozma isteğinin kabulüne karar verildi.