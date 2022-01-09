Haberler Yaşam Haberleri Görüntülü boşanma usul ve kanuna aykırı
Giriş Tarihi: 10.1.2022

Görüntülü boşanma usul ve kanuna aykırı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Görüntülü boşanma usul ve kanuna aykırı

Mahkeme, Fransa’da yaşayan kocanın ifadesini WhatsApp görüntülü konuşma ile alıp, çiftin boşanmasına hükmetti. Yargıtay, “Usul ve kanuna aykırı” diyerek kararı bozdu

Geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan çift, Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Fransa'da yaşayan kocanın ifadesini WhatsApp görüntülü konuşma ile aldı. Hâkim daha sonra çiftin boşanmasına, çocukların velayetlerinin ise davalı anneye verilmesine hükmetti. Hüküm her iki tarafın temyiz etmemesi üzerine kesinleşirken, mahkemenin kararına Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü itiraz etti. Bakanlık, hükmün kanun yararına bozulmasını talep etti. Bunun üzerine Aile Mahkemesi kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı.



BİZZAT DİNLENİLMESİ GEREKİR...
2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza atarak, "Kararın verildiği duruşmada davacı erkeğin hazır bulunmadığı, davacı erkeğin Fransa'da bulunması nedeniyle oğlu Y.Ö.'nün cep telefonundan davacı erkeğin görüntülü olarak aranarak beyanının tutanağa geçirildiği ve bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verildiği anlaşılmaktadır. Kanun hükmü gereğince davacı ve davalı asıl tarafından imzalanmış anlaşma protokolü olmadan ve davacı erkek duruşmada hazır olup mahkeme hâkimince bizzat dinlenilmeden Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Böylece, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün kanun yararına bozma isteğinin kabulüne karar verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
SON DAKİKA | Türkiye’de İstanbul dahil 50 ilde yeni dönem! İçişleri Bakanlığı hayatı kolaylaştıracak uygulamayı başlatıyor
New York'ta yangın faciası! 9’u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti
Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet yaşamını yitirdi!
Son dakika: 9 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
İsviçreli gazeteci Pelda, terör örgütü PKK mensuplarının İsviçre'deki işkencesini yazdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Görüntülü boşanma usul ve kanuna aykırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA