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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Görüntüsüyle gündem olan bina yıkıldı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Görüntüsüyle gündem olan bina yıkıldı
Bağcılar Belediyesi'nin sürdürdüğü kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmaları hız kazandı. Bu çerçevede dün 4 noktada yıkım gerçekleştirildi. Yıkımı yapılan yerler arasında sosyal medyada gündem olan ve iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen Uğurlu Apartmanı da bulunuyor. Kontrollü şekilde yıkılan 28 yıllık, 8 katlı binanın yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana birinci gündemimiz kentsel dönüşüm oldu. Bu binanın dönüşümü bir sembol olsun istiyoruz" dedi.

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Görüntüsüyle gündem olan bina yıkıldı
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