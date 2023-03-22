Görüntüsüyle gündem olan bina yıkıldı

Bağcılar Belediyesi'nin sürdürdüğü kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmaları hız kazandı. Bu çerçevede dün 4 noktada yıkım gerçekleştirildi. Yıkımı yapılan yerler arasında sosyal medyada gündem olan ve iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen Uğurlu Apartmanı da bulunuyor. Kontrollü şekilde yıkılan 28 yıllık, 8 katlı binanın yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana birinci gündemimiz kentsel dönüşüm oldu. Bu binanın dönüşümü bir sembol olsun istiyoruz" dedi.