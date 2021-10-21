Göstermelik yıkım yargıya taşındı

İzmir Körfezi'ne nazır 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nın orijinal dokusunun bozulduğu iddiasıyla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu suç duyurusunda bulunulmuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuran bir vatandaş Bayraklı ilçesi Turan Mahallesinde yer alan 2. grup korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli parselde bulunan 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nın orjinal dokusunun bozularak kaçak eklentiler yapıldığı iddiasıyla ile ilgili şikayette bulunmuştu. Özel bir şirket tarafından işletilen yalının tarihi dokusuna izinsiz tadilatlar ve ilavelerle zarar verildiği şikayette belirtildi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarafından 142 yıllık tarihi yapıda inceleme yapıldı.