Göstermelik yıkım yargıya taşındı

İzmir Körfezi'ne nazır 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nın orijinal dokusunun bozulduğu iddiasıyla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu suç duyurusunda bulunulmuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuran bir vatandaş Bayraklı ilçesi Turan Mahallesinde yer alan 2. grup korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli parselde bulunan 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı'nın orjinal dokusunun bozularak kaçak eklentiler yapıldığı iddiasıyla ile ilgili şikayette bulunmuştu. Özel bir şirket tarafından işletilen yalının tarihi dokusuna izinsiz tadilatlar ve ilavelerle zarar verildiği şikayette belirtildi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarafından 142 yıllık tarihi yapıda inceleme yapıldı.
BELEDİYE YIKIM KARARINI 3.5 YIL UYGULAMADI
Yapılan inceleme sonrasında tarihi yapıda onaylı restorasyon projesinden farklı uygulamalar yapıldığı belirlendi. Düğün organizasyonları yapılan tarihi yalının önündeki deniz platformunun yıkımının Bayraklı Belediyesi denetiminde kaldırılması gerektiği kararda vurgulandı. Bayraklı Belediyesi'nin koruma kurulundan çıkan yıkım kararını 3.5 yıl uygulamadı. Bunun üzerine koruma kurulu yıkım yapılmadığı için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
SABAH'IN HABERİNİN ARDINDAN GÖSTERMELİK YIKIM
SABAH'ın 'Bayraklı Belediyesi tarihi yalıdaki kaçak eklentileri yıkmıyor' haberinin ardından 3.5 yıldır uygulanmayan yıkım kararı için belediye harekete geçti. Ancak tarihi yalıda göstermelik bir yıkımın yapıldığı ortaya çıktı.
Göz boyamak için ruhsatsız imalatların üzerinin kum ve mıcır serpilerek kamufle edildiği havadan çekilen drone fotoğraflarına yansıdı. Bir vatandaş kaçak eklentilere göz yuman ve görevini yerine getirmeyen Bayraklı Belediyesi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.