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Giriş Tarihi: 27.3.2024

Gostivar’a “Eyüp Sultan Kültür Evi” müjdesi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gostivar’a “Eyüp Sultan Kültür Evi” müjdesi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde Eyüpsultan Kültür Evi projesini hayata geçireceği müjdesini verdi. Osmanlı Park'ta düzenlenen Gostivarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği iftarına katılan Köken, "Kars'tan Gostivar'a kadar, hem Anadolu coğrafyasında hem de farklı coğrafyalarda hizmetler verdik. 5 yılda iki defa Gostivar'a gittik. İnşallah şimdi de oraya bir kültür merkezinin inşası için gideceğiz. Gostivar Belediyesi'nden yer tahsisi yapıldı" dedi.
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Gostivar’a “Eyüp Sultan Kültür Evi” müjdesi
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