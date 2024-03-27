Gostivar’a “Eyüp Sultan Kültür Evi” müjdesi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde Eyüpsultan Kültür Evi projesini hayata geçireceği müjdesini verdi. Osmanlı Park'ta düzenlenen Gostivarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği iftarına katılan Köken, "Kars'tan Gostivar'a kadar, hem Anadolu coğrafyasında hem de farklı coğrafyalarda hizmetler verdik. 5 yılda iki defa Gostivar'a gittik. İnşallah şimdi de oraya bir kültür merkezinin inşası için gideceğiz. Gostivar Belediyesi'nden yer tahsisi yapıldı" dedi.