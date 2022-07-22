Göz Altı Morlukları Hangi Hastalığın Belirtisidir? Göz Altı Morlukları Neden Olur, Sebepleri Neler?

Hem kadınlar hem de erkekler için dış görünüşün en önemli unsurlarından biri de yüz güzelliğidir. Sadece temiz olmasına değil bakımlı olmasına da dikkat etmeliyiz. Gözaltı morluklarının kötü görüntüsünden rahatsız oluyorsanız altında yatan sebepleri bulmalı ve önleminizi ona göre almalısınız. İşte gözaltı morluklarının sebepleri nelerdir sorusunun detaylı cevabı.

Gözaltı Morluğu Nedir?

Gözün alt göz kapağının yanak ile arasında kalan bölgesinde meydana gelen mavi-mor renkli görünüme sahip bölgesel kararmadır. Kişinin yüzünde meydana gelmesi sebebi ile özellikle estetik açıdan hoş bir görüntü meydana getirmez. Ciddi bir sağlık problemi işareti olmayacağı gibi yaşam tarzına bağlı meydana gelen durumlar da olmaktadır.

Gözaltı Morluklarının Sebepleri Nelerdir?

Gözaltı morluklarının doğal sebepleri olabildiği gibi yaşama şeklimize ya da dış etkenlere bağlı olarak da gözaltı morlukları yaşayabiliriz. Birden çok sebebi olan gözaltı morluklarının en çok karşılaşılan sebepleri ise aşağıdaki gibidir;

Uzun saatler boyunca uyuma.

Uykusuzluk.

Genetik faktörler.

Yaşlılık.

Uyku hijyeninin yetersiz olması.

Gözlerin ovuşturularak kaşınması.

Aşırı güneş ışığı ile temas.

Vücudun susuz kalması, dehidrasyon.

Televizyon ya da bilgisayar ekranına uzun süre bakmak.

Stres.

Gözaltı Morlukları Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Her ne kadar yaşam şeklimize ya da yaşlanmaya bağlı olarak gözaltı morlukları ile karşılaşsak bile bazı durumlarda geçmeyen gözaltı morlukları için doktora gidilmesi gerekmektedir. Gözaltı morlukları da birçok hastalığın işareti olabilir. Gözaltı morluklarının belirtisi olabileceği hastalıkların listesi ise aşağıdaki gibidir;