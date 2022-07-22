Haberler Yaşam Haberleri Göz Altı Morlukları Hangi Hastalığın Belirtisidir? Göz Altı Morlukları Neden Olur, Sebepleri Neler?
Giriş Tarihi: 22.7.2022 16:09 Son Güncelleme: 22.7.2022 16:09

Göz Altı Morlukları Hangi Hastalığın Belirtisidir? Göz Altı Morlukları Neden Olur, Sebepleri Neler?

İnsanların her zaman en dikkat çeken yerleri yüzleri olmuştur. Duygularımızın, düşüncelerimizin yüzümüzden anlaşıldığı gibi birçok hastalığın habercisi de yüzümüz olabilir. Gözaltı morlukları ya da yüzümüzde fark edilecek başka bir değişiklik bazen boş vermememiz gereken sebepler barındırıyor olabilir. Eğer siz de gözaltı morluğu hangi hastalığın belirtisi diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Göl altı morlukları aslında alışkın olduğum durumlar olarak karşımıza çıksa da gözaltı morluğu nedir sorusu gözaltı morlukları ile ilgili en çok merak edilen konulardan biridir. Gözaltı morlukları neden olur ve altında yatan sebepler nelerdir bu yazımızın devamında beraber inceleyelim.

Göz Altı Morlukları Hangi Hastalığın Belirtisidir? Göz Altı Morlukları Neden Olur, Sebepleri Neler?

Hem kadınlar hem de erkekler için dış görünüşün en önemli unsurlarından biri de yüz güzelliğidir. Sadece temiz olmasına değil bakımlı olmasına da dikkat etmeliyiz. Gözaltı morluklarının kötü görüntüsünden rahatsız oluyorsanız altında yatan sebepleri bulmalı ve önleminizi ona göre almalısınız. İşte gözaltı morluklarının sebepleri nelerdir sorusunun detaylı cevabı.

Gözaltı Morluğu Nedir?

Gözün alt göz kapağının yanak ile arasında kalan bölgesinde meydana gelen mavi-mor renkli görünüme sahip bölgesel kararmadır. Kişinin yüzünde meydana gelmesi sebebi ile özellikle estetik açıdan hoş bir görüntü meydana getirmez. Ciddi bir sağlık problemi işareti olmayacağı gibi yaşam tarzına bağlı meydana gelen durumlar da olmaktadır.

Gözaltı Morluklarının Sebepleri Nelerdir?

Gözaltı morluklarının doğal sebepleri olabildiği gibi yaşama şeklimize ya da dış etkenlere bağlı olarak da gözaltı morlukları yaşayabiliriz. Birden çok sebebi olan gözaltı morluklarının en çok karşılaşılan sebepleri ise aşağıdaki gibidir;

  • Uzun saatler boyunca uyuma.
  • Uykusuzluk.
  • Genetik faktörler.
  • Yaşlılık.
  • Uyku hijyeninin yetersiz olması.
  • Gözlerin ovuşturularak kaşınması.
  • Aşırı güneş ışığı ile temas.
  • Vücudun susuz kalması, dehidrasyon.
  • Televizyon ya da bilgisayar ekranına uzun süre bakmak.
  • Stres.

Gözaltı Morlukları Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Her ne kadar yaşam şeklimize ya da yaşlanmaya bağlı olarak gözaltı morlukları ile karşılaşsak bile bazı durumlarda geçmeyen gözaltı morlukları için doktora gidilmesi gerekmektedir. Gözaltı morlukları da birçok hastalığın işareti olabilir. Gözaltı morluklarının belirtisi olabileceği hastalıkların listesi ise aşağıdaki gibidir;

  • Alerjik dönemler.
  • Göz bölgesinde meydana gelen yağ dokusu kaybı.
  • Hiperpigmentasyon hastalıkları.
  • Dermatit.
  • Demir eksikliği.
  • Anemi.
  • Yüzde meydana gelen cilt incelmesi.
  • Tiroit hastalıkları.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonlara maaş farkları gün gün yatıyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman ödenecek' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
Son dakika: CHP'de şok kayıtlar! Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son durum! 2022 ÖSYM YÖK ATLAS İLE 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Maaş farkı ne zaman yatacak, başladı mı? 2022 Memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hesaplarda!
Maaş farkı ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş ödeme takvimi!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
SON DAKİKA HABERİ | Diyarbakır Barosu'nun 'Duhok Saldırısı' provokasyonuna Başsavcılık'tan inceleme
YKS tercih robotu ve kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor; nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile 2022 YÖK Atlas Tercih Robotu
ARKADAŞINA GÖNDER
Göz Altı Morlukları Hangi Hastalığın Belirtisidir? Göz Altı Morlukları Neden Olur, Sebepleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA