Göz kırpma sıklığına dikkat

Uzmanlara göre, göz kırpma sıklığı sağlığınız hakkında bilgi veriyor. Yavaş veya seyrek göz kırpma yani göz kırpmanın azalması parkinson hastalığının erken belirtilerinden biri olabilir. Otoimmün Graves hastalığı ya da halk arasında bilinen adıyla zehirli guatr olan hastalar da göz kırpma düzenlerinde kornea hasarıyla ilişkili olabilecek değişiklikler yaşıyor. Aşırı göz kırpma, vücudun Sjogren sendromu olarak adlandırılan, bağışıklık sisteminin kendi kendine yaptığı bir hastalığın habercisi olabilir.