Göz seğirmesinin ardındaki gerçek! En yaygın sebebi...

GÖZ SEĞİRMESİNİN SEBEBİ NEDİR?

Uzmanlar vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilen seğirmelerin genellikle stres veya kaygıdan muzdarip insanlarla bağlantılı olduğunu söylüyor.

Ayrıca yorgun, bitkin veya çok fazla kafein tüketen kişilerde gözlerde ya da bacaklarda yaygın bir seğirme görülebilir.

Dr. Cornelius Rene, "Göz kapağında bir seğirmenin meydana gelmesinin birkaç nedeni var" dedi.