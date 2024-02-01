Göz seğirmesinin ardındaki gerçek! En yaygın sebebi...

Ancak 'seğirmelerin' çok yaygın olduğu ve çoğu insan için genellikle endişelenecek bir şey olmadığı ortaya çıktı.
GÖZ SEĞİRMESİNİN SEBEBİ NEDİR?
Uzmanlar vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilen seğirmelerin genellikle stres veya kaygıdan muzdarip insanlarla bağlantılı olduğunu söylüyor.
Ayrıca yorgun, bitkin veya çok fazla kafein tüketen kişilerde gözlerde ya da bacaklarda yaygın bir seğirme görülebilir.
Dr. Cornelius Rene, "Göz kapağında bir seğirmenin meydana gelmesinin birkaç nedeni var" dedi.
"Ancak en yaygın neden, iyi huylu esansiyel blefarospazm veya BEB olarak adlandırılan, göz kapağının kontrol edilemeyen bir spazmı olan ve genellikle altta yatan bir neden bulunmayan bir durumdur."
"Eğer sadece bir göz kapağı seğirmesi ise, o zaman buna genellikle miyokimya dediğimiz şeydir; bu, genellikle geçici olan ve genellikle kendi kendine iyileşen, oldukça iyi huylu bir durumdur."
NASIL DURDURABİLİRSİNİZ?
İyi haber şu ki, seğirmeler ortaya çıksa da normalde birkaç gün veya hafta sonra durur.
Uzmanlar, ilk etapta seğirmeyi önlemek için yapabileceğiniz dört şey olduğunu söylüyor:
Dr. Rene şunları söyledi: "Myokymia genellikle kısa bir süre içinde kendiliğinden düzelir."
"İlk etapta bu durumdan etkilenme şansınızı en aza indirmek istiyorsanız, içtiğiniz kahve miktarını azaltabilir veya stresinizi azaltmaya çalışabilirsiniz, ancak bu durum zamanla ortadan kaybolacaktır."
NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALISINIZ?
İki haftadan uzun süredir seğirmeniz varsa, doktorunuza gitmenizi tavsiye edilmektedir.
Ancak eğer bu sadece kısa süreli bir seğirme ise, bununla başa çıkmak için bol bol dinlenmeniz, rahatlamanın yollarını bulmanız, gergin/sıkışmış kasları esnetmeniz ve masaj yapmanızı ve seğirmenin kendisi hakkında endişelenmemeye çalışmanız öneriliyor. Çünkü bu durum seğirmeyi daha da kötüleştirebilir. Dr. Rene ayrıca 'stresinizi azaltmak' için kahve tüketiminizi azaltmanızı da öneriyor.