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Giriş Tarihi: 4.7.2023 21:42 Son Güncelleme: 4.7.2023 22:20

Gözaltına alındı! Sınır dışı edilecek

İstanbul Polisi; bir atölyede yasa dışı silah imalatı yapıldığına dair bir sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımı incelemeye aldı. Adresin silah atölyesi olmadığı saptandı. Videoyu paylaşan ve kaçak olduğu saptanan kişi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Gözaltına alındı! Sınır dışı edilecek

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir sosyal medya platformu üzerinden bir atölyede yasa dışı silah üretildiğine dair yapılan videolu paylaşımla ilgili inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde; video içeriğinde bahsedilen silah atölyesinin bulunmadığı ve videodaki kişinin belinde görülen silahın kuru sıkı olduğu tespit edildi. Paylaşımı yapan yabancı uyruklu kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Yabancı uyruklu A.U. (26) isimli kişi, Arnavutköy İlçesi'nde gözaltına alındı ve ülkemize kaçak yollardan geldiği, oturma izninin bulunmadığı tespit edildi. A.U.'nun yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği ifade edildi.

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Gözaltına alındı! Sınır dışı edilecek
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