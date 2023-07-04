Gözaltına alındı! Sınır dışı edilecek

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir sosyal medya platformu üzerinden bir atölyede yasa dışı silah üretildiğine dair yapılan videolu paylaşımla ilgili inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde; video içeriğinde bahsedilen silah atölyesinin bulunmadığı ve videodaki kişinin belinde görülen silahın kuru sıkı olduğu tespit edildi. Paylaşımı yapan yabancı uyruklu kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Yabancı uyruklu A.U. (26) isimli kişi, Arnavutköy İlçesi'nde gözaltına alındı ve ülkemize kaçak yollardan geldiği, oturma izninin bulunmadığı tespit edildi. A.U.'nun yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği ifade edildi.