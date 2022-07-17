KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Kritik Kabine Toplantısı kararları sonucu KYK kredi faizleri ile ilgili karar netleşmiş olacak. Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili; "(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz." açıklamalarında bulunmuştu. Peki; KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi faizleri silinecek mi, ne zaman? Gözler Kabine'de!
Milyonlarca genç Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısını işaret etti…
"İLK KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLANACAK"
Erdoğan, hiç şüphesiz, bunları söylerken hakikatlere gözlerini de kapamadıklarını, yaşadıkları diğer sorunların, küresel ve bölgesel krizlerin olumsuzluklarının elbette kendilerini de etkilediğini belirterek, "Hayat pahalılığı başta olmak üzere elbette insanlarımızı sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Ama şundan emin olunuz ki omuzlarımıza binen hiçbir yük kalıcı değildir. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir.
Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK'yla ilgili, onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz.
Yahu faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz.
Hatta hatta daha ileri gidiyorum, enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağım." ifadelerini kullandı.
BAKANLIK KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı, gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandı.
KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA
KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler yarın yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.
Başkan Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.
İKİ FORMÜL MASADA
Öte yandan yeni dönemde öğrenim kredisi alacak öğrenciler içinde çalışmalar masada. Bu noktada 2 formül dikkat çekiyor.
Benzer faiz yüklerinin oluşmaması ve öğrencilerin eğitimine olan desteğin net bir şekilde sürmesi için kredilere yansıyan ÜFE'nin makul bir seviyede tutulması gündemde.
Bir diğer formül ise ÜFE üzerinden bir yüzde alınarak hesaplama yapılması.
5 MİLYONU AŞKIN GENÇ KYK BORÇLUSU
5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.
"GEREKENİ YAPACAĞIZ"
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün katıldığı canlı yayında, KYK kredisi ile ilgili yapılacak düzenlemeyi değerlendirdi.
Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili bir açıklama yaptılar. Bizim genç, sporcu odaklı siyasetimizi burada konuşuyoruz. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik.
Türkiye kurumsal olarak bursları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk. Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir.
351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak.