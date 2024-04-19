Gözü dönen damat dehşet saçtı

Bolu'da sorunlar yaşadığı eşinin ailesinin evine giden Serkan Zengin (36), eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olay geçtiğimiz gece saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde meydana geldi. Serkan Zengin, sorunlar yaşadığı eşi Meltem Zengin (35) ile görüşmek üzere kayınpederi Turgut Doğanyiğit'in (63) evine gitti. Taraflar arasındaki konuşma, tartışmaya dönüştü. Bu sırada mutfağa giden Serkan Zengin, eline geçirdiği bıçakla, eşi ve kayınpederine bıçakla saldırdı. Kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Meltem Zengin ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Talihsiz kadın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şüpheli koca Serkan Zengin gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.