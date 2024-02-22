Graham Bell duysa icattan vazgeçerdi!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarında emsal olacak bir karara imza attı. Samsun'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme, eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birinin eşine "Alo" diye hitap etmesini ayrıca kusur saydı ve boşanmalarına karar verdi. Her iki taraf avukatı davada alınan bazı kararlara itiraz ederek istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf taleplerinin incelenmesinin ardından tarafların talepleri reddedilince bu kez temyize gidildi. Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine "Alo" diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi.Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Fatih Karamercan "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davaları açısından eşlerin birbirlerine karşı hitap şekillerinde eşine 'Alo' diye hitap etmenin boşanma sebebi olduğuna karar verdi. Taraflar birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmışlar ve farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birisinin eşine 'Alo' diye hitap etmesi mahkeme tarafından kusurlu davranış olarak addedilmiş ve tarafların boşanmalarına karar verilmiş. Şaka amaçlı 'Alo' demenin boşanma sebebi olacağını düşünmüyorum. Ancak bunun bir süreklilik arz etmesi ve üçüncü şahısların da bunu duyup eşin buna karşı küçük düşürülmesi gerekiyor" dedi. Yargıtay'ın bu kararını şaşkınlıkla karşılayan Yaprak Yılmaz isimli genç, telefonun ve "Alo" sözünün mucidi Alexander Graham Bell'i de anarak, "İlk defa duydum. Bu devirde boşanmak çok kolaymış. Böyle ise eğer, bir 'Alo' demeye. Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi" şeklinde konuştu.