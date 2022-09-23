Grip aşınızı olun

Erişkin aşılamada yenilikler, Kovid-19 aşıları başta olmak üzere aşılarla ilgili birçok ana konu ve aşılamanın enfeksiyon hastalıklarından korunmada etkisi "4. Erişkin Bağışıklama Akademisi"nde uzmanlarca masaya yatırıldı. Sonbahar ile birlikte her yıl görülen mevsimsel hastalıkların başında gelen grip, Kovid-19 salgını nedeniyle kullanılan maske, mesafe gibi önlemlerle geçen yıl neredeyse hiç görülmedi. Ancak SABAH'a konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (EKMUD) Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, bu sonbahar döneminde normalleşme ile birlikte grip vakalarının artabileceği uyarısı yaparak "Mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılması gerekir. Bu sene doz yüksek tutuldu. Normalleşmeye geçildiği, maske yasağı kalktığı için Sağlık Bakanlığı kimseyi sıkıntıya düşürmeyecek şekilde adım attı. Şu ana kadar hiç aşı bulamıyorum şeklinde dönüş yok. Aşı hastanelere gönderildi. Grip aşısı astım dâhil kronik akciğer, kalp ve diğer kronik hastalıkları olan erişkinler için hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere devlet tarafından ücretsiz karşılanıyor. Sağlık çalışanları, 65 yaşın üzerindekiler, bağışıklık sistemi bozulmuş hastaların (kanser hastaları, kanser tedavisi görenler, böbrek yetmezliği ve kronik rahatsızlığı olanlar, kalp hastaları) hem grip hem zatürre aşısı olmasını öneriyorum" dedi.