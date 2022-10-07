GSB 1200 PERSONEL ALIMI MÜJDESİ! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir son dakika açıklaması ile Bakanlığa bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını duyurdu. Akabinde başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ''GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve ayrıntılı bilgiler…

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını açıkladı.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte, GSB 1200 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili ayrıntılı bilgiler;