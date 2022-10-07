GSB 1200 PERSONEL ALIMI MÜJDESİ! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir son dakika açıklaması ile Bakanlığa bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını duyurdu. Akabinde başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ''GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve ayrıntılı bilgiler…
Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını açıkladı.
Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
İşte, GSB 1200 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili ayrıntılı bilgiler;
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Adana İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına iştirak etti.
Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak yaklaşık 70 bin kişilik bir aile olduklarını söyledi. 7 gün 24 saat, gençlerin her işinin içinde olma anlayışıyla katılımcılık ruhuyla yollarına devam ettiklerini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"1200 YÖNETİM PERSONELİ ALINACAK"
"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.
Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.
DETAYLAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK
Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
GSB Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı için başvurular, 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilecek.