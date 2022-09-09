GSB personel alımı başvuruları ne zaman? 2022 GSB personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

GSB personel alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıaln son dakika açıklamasının ardından söz konusu personel alımına başvuruda bulunmak isteyenler yoğun şekilde "GSB Personel alımı ne zaman başlayacak, başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
GSB Personel alımı başvuru tarihi ve tüm detaylar şöyle;
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Twitter üzerinden verilen personel alımı müjdesinde 4 bin 147 kişinin bakanlık kadrolarında sözleşmeli personel olarak istihdam edileceği duyuruldu.
Bakan Kasapoğlu'nun Twitter'da yaptığı açıklamada ise;
"GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022'de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!"
Detayları yer alıyor.
GSB personel alımı başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.
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