GSB personel alımı müjdesi, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından duyuruldu. Taşra teşklatına çeşitli mesleklerden 4 bin 147 kişin alınacağı belirtilen duyurunun ardından başvuruda bulunmayı düşünenler detaylar için "GSB Personel alımı ne zaman başlayacak, başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nereden ve nasıl başvurulur?" şeklindeki sorular üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
GSB personel alımı detayları ve tüm bilgiler şu şekilde;
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Twitter üzerinden verilen personel alımı müjdesinde 4 bin 147 kişinin bakanlık kadrolarında sözleşmeli personel olarak istihdam edileceği duyuruldu.
Bakan Kasapoğlu'nun Twitter'da yaptığı açıklamada ise;
"GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022'de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!"
Detayları yer alıyor.
GSB personel alımı başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.
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