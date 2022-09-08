GSB personel alımı müjdesi, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından duyuruldu. Taşra teşklatına çeşitli mesleklerden 4 bin 147 kişin alınacağı belirtilen duyurunun ardından başvuruda bulunmayı düşünenler detaylar için "GSB Personel alımı ne zaman başlayacak, başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nereden ve nasıl başvurulur?" şeklindeki sorular üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞVURULARI NE ZAMAN?

GSB personel alımı detayları ve tüm bilgiler şu şekilde;