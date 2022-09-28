GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonuçları tıkla sorgula

GSB personel alımı sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli pozisyonlarında olmak üzere toplam 4 bin 147 personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde bildirilmişti. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 e-Devlet ile GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...
Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alımı başvuruları sona erdi. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Ancak başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Başvuru sonuçları ile yerleştirmelere yönelik açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.
İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak.