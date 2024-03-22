Güçlü altyapıyla Bursalıları bir gün susuz bırakmadık

Bursa için ulaşımdan spora, kültürden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda yeni dönem projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa adayı Alinur Aktaş, Türkiye'de içme suyundaki kayıp kaçağı önleme konusundaki çalışmalarla lider şehir konumunda olduklarını belirtti. Kesintisiz içme suyu temininde çok önemli bir yeri olan Çınarcık Barajı'nın suyunu Bursa ile buluşturan tarihi çalışmayı başlattıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Çınarcık içme suyu projesi, şehrin su ihtiyacını karşılama noktasında 'can suyu' olacak" diye konuştu. Gemlik Büyük Kumla Barajı ile birlikte İnegöl Hocaköy, Karacabey Gölecik, Büyükorhan Kocadere ve Kestel Gölbaşı barajlarının da yakın zamanda faaliyete alınacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Tarafımızca yapılacak 2 bin 500 kilometrelik yeni içme suyu hatlarıyla birlikte Bursa'mızı 2060 yılına kadar içme suyu sıkıntısı olmayan dirençli bir şehir haline getiriyoruz. Mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasite artışları, yeni atık su arıtma tesisleri ve planladığımız yeni 750 kilometrelik kanalizasyon hatları ile de derelerimizi, göllerimizi ve denizlerimizi temiz tutmaya devam edeceğiz" dedi.