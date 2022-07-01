Güle güle Malkoçoğlu

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cüneyt Arkın için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran usta sanatçının bayrağa sarılı tabutunun üzerine sanatçının gençliğinden günümüze çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir kolaj ve ailesinin yaptırdığı üzerinde "Bebeğim" yazılı çiçek konuldu. Sanatçının oğulları Kaan ve Murat Cüreklibatır, son kez sahneye getirilen babalarının tabutu başında gözyaşı döktü. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yanı sıra Ediz Hun, Nur Sürer, Şoray Uzun, Nuri Alço, Gani Şavata, İlkim Karaca gibi isimler de katıldı. Sanatçının sanat kariyeri boyunca rol aldığı önemli filmlerden kesitlerin gösterildiği törendeki kalabalık, Cüneyt Arkın'ı ayakta dakikalarca alkışladı.Eşi Betül Cüreklibatır, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı, kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü" dedi. Sahnede konuşan oğlu Murat Cüreklibatır, "Bizim ailemiz sandığımdan daha büyük ve güzelmiş. Hayatında hep 'Milletim, halkım, vatanım' dedi. O şimdi cennete gitti biliyorum ama gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar" dedi. Babasına repliğiyle veda eden Murat Cüreklibatır, "Bugün çok ağlayan insan gördüm. Ağlamayın be, öyle insanlara ağıt değil, destan yakışır..." ifadelerini kullandı. Diğer oğlu Kaan Cüreklibatır ise "Onunki ölüm değil, ölümsüzlük. Hafızalara kazınan filmleriyle büyüdük, ölümsüz karakterleriyle vatanı ve millete olan sevgisini birleştirdi. İyi insan nedir anlamamıştım, filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü öğrendim, mütevazılığı, iyilerin hep kazandığı, kötülerin bir şekilde kaybettiğini öğrendim" şeklinde konuştu.Ünlü sanatçı Ediz Hun da, "Olağanüstü insandı, her rolün üstesinden gelirdi. Emsalsizdi, çalışkan ve azimliydi. Büyük bir sanatçıydı. Tarih yapraklarında onun adı altın harflerle yazılacaktır" derken, çocukluk arkadaşı Yılmaz Büyükerşen ise "Beraber yaşadığımız anılar gözümde sinema şeridi gibi akıyor. Sadece iyi oyuncu değil aynı zamanda çok yetenekli bir edebiyatçıydı. Dönemin sanat dergilerinde hikâyeleri çıkardı. Sinemaya katılmasaydı Türkiye'nin en büyük çocuk hastanesini yapmak gibi bir ideali vardı. Katıksız bir Atatürkçüydü, Cumhuriyetçiydi, halkçıydı" diye konuştu.Cüneyt Arkın'ın cenazesi, AKM'deki törenin ardından Teşvikiye Camii'ne uğurlandı. Camideki törene sanatçılar Türkan Şoray, Ediz Hun, Serdar Gökhan, Mahmut Cevher, Nuri Alço, Burak Özçivit, Kerem Alışık, Tamer Yiğit ve İlber Ortaylı ile binlerce vatandaş katıldı. Cami avlusuna sığmayan kalabalık dışarıya taştı. Birçok vatandaş çevredeki binaların camına çıkarak cenaze törenini takip etti.Sanatçının, "Kara Murat Devler Savaşıyor" filminde prenses rolünü oynayan Süheyla Artun ise o filmin çekimlerinde bir ay birlikte vakit geçirdiklerini belirtti. Artun, Arkın'ın çok sempatik, alçakgönüllü ve dünya çapında bir insan olduğunun altını çizerek, "Bir daha gelmez onun gibi birisi. Yeri doldurulmaz bir insan. Yeşilçam babasını kaybetti" diye konuştu.Omuzlara alınan Cüneyt Arkın'ın tabutunun ardından binlerce kişi, alkışlar eşliğinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları attı. Arkın, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, çocukları Murat ve Kaan, gelinleri Deniz ve Aslı Cüreklibatır, torunları Tara, Polat, Arkın ve Zeynep tabutu başında ünlü sanatçıyla son kez vedalaştı. Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, pek çok filmde birlikte rol aldığı sanatçı dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Eski dostunun resmine bakarak tabutuna sarılan Şoray'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Geçen yıl ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinde usta sanatçı ile kamera karşısına geçen oyuncu Burak Özçivit, "Cüneyt Abi bizim çocukluktan beri efsanemizdi. Birlikte oynama şansı da buldum. Ben de 'Malkoçoğlu' karakterini canlandırdım, benim için yeri çok ayrı" dedi. Kenan İmirzalıoğlu ise "Çocukluğumun kahramanıydı. Onun filmleriyle büyüdük. O bizim idolümüz" diye konuştu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de konuştu: "Türk sinema tarihinin bir devri içimizi acıta acıta kapanıyor. Cüneyt Arkın ismi bir duruş ve kararlılık ifadesiydi. Canlandırdığı tüm karakterlerin hakkını verdi. Türk tarihine sinema perdesinden eşsiz kapı açtı. Sinemada bıraktığı izler silinmeyecektir, yol göstermeye, hafızamızı tazelemeye devam edecektir. İsmini yaşatmaktaki en önemli sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bize düşüyor. Atlas Sineması'nda bir köşeyi ona ayıracağız. Bize bıraktığı mirası yaşatacağız."