Güler yüzlü vurguncu! Müşterilerin hesabını boşalttı, kardeşine bedelli askerlik yaptırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, bir devlet bankası ((ZİRAAT BANKASI)) 2018 yılında bir çalışanının, banka çalışanı olmayan 3 kişiyle hareket ederek kendilerine çıkar sağlamak için planlı ve organize bir şekilde zimmet suçunu işlediğine dair suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun nedeni, bir müşterinin rızası dışında hesabından para çekildiği ve dahası farklı müşteri hesaplarından da benzer işlemler gerçekleşmiş olmasıydı.

MÜŞTERİNİN PARASIYLA KARDEŞİNE BEDELLİ ASKERLİK YAPTIRMIŞ

Soruşturma kapsamında bankanın Büyükçekmece Mimaroba şubesinde banko asistanı olan Ayşegül G.'nin, müşterilerin bilgisi dışında hesaplarından Sümeyye, Mehmet Ali ve Mehmet K.'nin hesaplarına para aktardığı belirlendi. Banko asistanın bir müşterinin telefon numarasını Mehmet Ali K.'nın numarasıyla değiştirip, kullanmadığı halde internet bankacılığı aracılığıyla para transferi yaptığı kaydedildi. Asistan Ayşegül G. 'nin kendisi ve kardeşinin hesabına da para gönderip kardeşine bedelli askerlik de yaptırdığı ortaya çıktı.

İMZALARI BİLE TAKLİT ETMİŞ

Ayşegül G.'nin tüm bu yaptıklarına karşılık, müşterilerin internet bankacılığından işlem yapmayı bilmemesi nedeniyle, bilgileri dahilinde telefon numarasını değiştirdiğini öne sürdü. Ancak müşteriler bu iddiayı reddetti. Dahası müşterilerin başkasına para transfer için bankaya gelmediği, talimatta bulunmadığı da belirlendi. Banko asistanının bazı para transferlerine müşteri onayı için sahte imzalar attığı da kaydedildi.

YÜZE GÜLMÜŞ, CEBİ BOŞATMIŞ

Bazı müşterilerin şüpheli banka görevlisini güler yüzlü ve cana yakın ifade ettiği de anlatılan iddianamede savcılık, Ayşegül G.'nin müşterilerle sohbet ederek zaman içinde güvenlerini kazandığını vurguladı. Hesabına para transferi yaptığı Mehmet Ali K.'yı kardeşinin yanında çalışması nedeniyle tanıdığı, ikili arasında maddi menfaat ilişkisi olduğu aktarıldı. 5 müşterinin hesabından 1 milyon 140 bini Türk lirası, 34 bini Dolar ((O ZAMANIN KURUYLA 198 BİN LİRA)), 12 bini Euro olmak üzere ((80 BİN )) toplam 1 milyon 418 bin liralık vurgun yaptığı belirlenen Ayşegül G.'nin paranın bir kısmını 3 şüphelinin hesabına aktarıp onlara menfaat sağladığı, bir kısmını da zimmetine geçirdiği aktarıldı.

ZİMMET SUÇUNDAN 8 YIL HAPİS

Ayşegül G.'nin diğer 3 şüpheliyle fikir ve eylem birlikteliği yaparak suç işlediğini belirten savcılık, 4 şüphelinin "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan 12 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme, hesabına para geçen 3 şüphelinin suçu işlediklerinin sabit olmadığını belirterek beraatlarına karar verdi. Para transferi yapan banko asistanı Ayşegül G.'nin "zimmet" suçundan 8 yıl 4 ay hapsine hükmetti.